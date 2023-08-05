https://news.day.az/sport/1587157.html Юниорская команда Азербайджана завоевала бронзовую медаль на Играх СНГ
Юниорская команда Азербайджана завоевала бронзовую медаль на Играх СНГ
Юниорская команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала бронзовую медаль на II Играх СНГ, которые прошли в столице Беларуси Минске.
Об этом сообщили Day.Az в Федерации гимнастики Азербайджана.
Команда по групповым упражнениям, в состав которой вошли Говхар Ибрагимова, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадина Асланова, Илаха Бахадырова, Аян Садыгова и Захра Джафарова, завоевала медаль в многоборье.
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