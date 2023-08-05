Юниорская команда Азербайджана завоевала бронзовую медаль на Играх СНГ

Юниорская команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала бронзовую медаль на II Играх СНГ, которые прошли в столице Беларуси Минске.

Об этом сообщили Day.Az в Федерации гимнастики Азербайджана.

Команда по групповым упражнениям, в состав которой вошли Говхар Ибрагимова, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадина Асланова, Илаха Бахадырова, Аян Садыгова и Захра Джафарова, завоевала медаль в многоборье.