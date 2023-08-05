Кубок мира в Баку: как азербайджанские шахматисты сыграли первые партии третьего раунда

На Кубке мира по шахматам в Баку сыграны первые партии третьего раунда, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

В третьем раунде участвуют шесть азербайджанских шахматистов. Сегодня в ходе первой партии Теймур Раджабов, Рауф Мамедов, Ниджат Абасов, Абдулла Гадимбейли и Ульвия Фаталиева сыграли вничью, а Гадир Гусейнов потерпел поражение.

Вторая партия пройдет 6 августа.

Напомним, что в стартовом списке Кубка мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку 206 шахматистов в открытой секции и 103 - в женской. В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводится уже во второй раз. Впервые на турнир претендентов и турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций.

Игры Кубка мира ФИДЕ-2023 транслируются на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках. Соревнования продолжатся до 25 августа. Призовой фонд Кубка установлен в размере 2,5 млн долл. США.