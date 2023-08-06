Поединок между Уайтом и Джошуа отменили

Боксерский поединок между Диллианом Уайтом и Энтони Джошуа отменен из-за того, что Уайт сдал положительную допинг-пробу. Об этом сообщает промоутерская компания Matchroom на своей странице в Twitter, передает Day.Az.

Бой должен был пройти 12 августа в Лондоне. В декабре 2015 года Джошуа победил Уайта техническим нокаутом.

Энтони Джошуа ранее владел титулами чемпиона мира в тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO). Эти пояса у британца отнял украинец Александр Усик, который победил Джошуа в сентябре 2021 года. В августе 2022 года боксеры провели реванш, в котором украинец вновь оказался сильнее.

Уайт - бывший "временный" чемпион мира по версии WBC и обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии WBC, чемпион по версиям WBC Silver (2017-2019) и WBO International (2018-2019) в тяжелом весе.