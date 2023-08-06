Второй по величине азербайджанский город - Гянджа - примет третьи Игры стран СНГ.

Об этом сообщила заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Мариана Василева, передает Day.Az.

Это мероприятие запланировано на 2025 год. Азер Алиев, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азербайджана, выразил уверенность в качественной организации соревнований.

Третьи Игры стран СНГ пройдут в Гяндже, втором по величине городе Азербайджана после Баку, который в настоящее время развивает новый современный спортивный комплекс. Это решение поддерживается, так как оно подчеркивает идею проведения соревнований в разных регионах. Подробности формата мероприятия будут обсуждаться на совете. Планируется, что акцент будет сделан на основные олимпийские виды спорта, а также на традиционные неолимпийские виды для всех стран.

В субботу в Минске состоялась церемония открытия II Игр стран СНГ, которые представляют грандиозное событие. В начале планировалось, что эти Игры будут больше ориентированы на молодежь, но формат события изменился. Организаторам выражена благодарность за гостеприимство и старания, проявленные с самого начала.

На данный момент II Игры стран СНГ проходят в 11 городах Белоруссии с 4 по 14 августа. Мероприятие включает 20 видов спорта и объединяет более 2 тысяч спортсменов из разных стран, включая Россию, Белоруссию, Армению, Азербайджан, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан, а также 13 гостей. Участвует 408 российских спортсменов.