Начались вторые партии третьего раунда на кубоке мира в Баку

Сегодня, 6 августа, на Кубке мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку начались вторые партии третьего раунда, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend.

В третьем раунде продолжают участие шесть азербайджанских шахматистов. Напомним, что соперником Теймура Раджабова в 1/32 финала Кубка мира среди мужчин является Хайме Сантос Латаса (Испания), Ниджата Абасова - Аниш Гири (Нидерланды), Рауфа Мамедова - Ян Непомнящий (ФИДЕ), Абдуллы Гадимбейли - Рэй Робсон (США), Гадира Гусейнова - Леньер Домингес Перес (США).

Соперницей Ульвии Фаталиевой в 1/16 финала Кубка мира среди женщин стала Цзюй Вэньцзюнь (Китай).

В первой партии третьего раунда Теймур Раджабов, Рауф Мамедов, Ниджат Абасов, Абдулла Гадимбейли и Ульвия Фаталиева сыграли вничью, а Гадир Гусейнов потерпел поражение.

Напомним, что в стартовом списке Кубка мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку 206 шахматистов в открытой секции и 103 - в женской. В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводится уже во второй раз. Впервые на турнир претендентов и турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций.

Игры Кубка мира ФИДЕ-2023 транслируются на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках. Соревнования продолжатся до 25 августа. Призовой фонд Кубка установлен в размере 2,5 млн долл. США.