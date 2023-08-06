https://news.day.az/sport/1587273.html Азербайджанские гимнастки завоевали три медали на Играх стран СНГ
Азербайджанские гимнастки завоевали три медали на Играх стран СНГ
Юниорская групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала еще две бронзовые медали на II Играх стран СНГ, проходящих в Минске (Беларусь), сообщили Day.Az в Федерации гимнастики Азербайджана.
Команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Говхар Ибрагимова, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадина Асланова, Илаха Бахадырова, Аян Садыгова и Захра Джафарова, завоевала награды в упражнениях с пятью мячами и пятью скакалками.
Напомним, вчера команда была удостоена "бронзы" в многоборье.
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