Азербайджанские гимнастки завоевали три медали на Играх стран СНГ

Юниорская групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала еще две бронзовые медали на II Играх стран СНГ, проходящих в Минске (Беларусь), сообщили Day.Az в Федерации гимнастики Азербайджана.

Команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Говхар Ибрагимова, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадина Асланова, Илаха Бахадырова, Аян Садыгова и Захра Джафарова, завоевала награды в упражнениях с пятью мячами и пятью скакалками.

Напомним, вчера команда была удостоена "бронзы" в многоборье.