Азербайджанский борец завоевал "бронзу" ЧМ

Азербайджанский борец Джамал Аббасов завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по борьбе среди юношей до 17 лет, передает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана.

Джамал Аббасов (60кг) в 1/16 финала одолел представителя Казахстана Йерали Жениссова (6:0), в 1/8 финала - американца Бенжамина Давино, в 1/4 финала - туркмена Бекжана Русланова.

В полуфинале азербайджанский борец не справился с соперником из Ирана Седжадом Пирдайе (2:3).

В схватке за третье место Джамал оказался сильнее своего соперника из Пуэрто-Рико Яндро Риверы (6:0) и стал бронзовым призером ЧМ.