Сегодня Карабах узнает своих соперников в плей-офф Лиге Европы

7 августа состоится жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится на официальном сайте УЕФА.

Было отмечено, что мероприятие, которое пройдет в швейцарском городе Ньон, начнется в 16:00 по бакинскому времени.

На церемонии жеребьевки станут известны потенциальные соперники чемпиона Азербайджана ФК "Карабах".

Матчи плей-офф пройдут с 24 по 31 августа.