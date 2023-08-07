https://news.day.az/sport/1587383.html Сегодня Карабах узнает своих соперников в плей-офф Лиге Европы
Сегодня Карабах узнает своих соперников в плей-офф Лиге Европы
7 августа состоится жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится на официальном сайте УЕФА.
Было отмечено, что мероприятие, которое пройдет в швейцарском городе Ньон, начнется в 16:00 по бакинскому времени.
На церемонии жеребьевки станут известны потенциальные соперники чемпиона Азербайджана ФК "Карабах".
Матчи плей-офф пройдут с 24 по 31 августа.
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