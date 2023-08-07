Две декады шахматного господства Азербайджана

Последние 20 лет Азербайджан входит в число ведущих мировых шахматных держав.

Как передает Day.Az, об этом в кулуарах Кубка мира по шахматам в Баку сказал в понедельник Trend генеральный директор Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Эмиль Сутовский.

"Последние 20 лет Азербайджан входит в число ведущих мировых шахматных держав. На слуху, конечно, имена Теймура Раджабова и Шахрияра Мамедъярова. В последние несколько лет очень хорошо выступают девочки. Гюнай Мамедзаде на этом турнире не очень хорошо выступила, но в целом она по правуя вляется лидером среди азербайджанских шахматисток. Среди нового поколения отмечу Ульвию Фаталиеву, которая достойно боролась. Мне кажется, в Азербайджане достаточно много талантов, что говорит о большом шахматном будущем в стране", - подчеркнул он.

По словам Эмиля Сутовского, ФИДЕ всячески поддерживает проведение турниров в Азербайджане.

"Безусловно, мы обсуждаем разного рода проекты. И Махир Мамедов (прим. - президент Федерации шахмат Азербайджана) в этом плане очень активен и хочет проводить больше мероприятий высоко уровня в стране. Я практически уверен, в том, что в 2024-2025 годах мы проведем еще одно значимое мероприятие", - добавил генеральный директор ФИДЕ.

Как отметил Эмиль Сутовский, Кубок мира в Баку - большой шахматный праздник.

"Как со спортивной точки зрения, так и с социальной, мне кажется, что это большой шахматный праздник. И напряжение большое, и партии интересные, яркие, есть неожиданность. Именно это и должно составлять основу такого большого значимого события. Приятно видеть бакинскую публику. Очень много людей посещают соревнования. В общем, этот турнир уже стал большим событием, и мне кажется, поскольку основные игры еще впереди, турнир будет продолжать оставаться в эпицентре внимания", - сказал он.

Генеральный директор ФИДЕ, также поделился своим мнением о формате турнира, продолжительность которого составляет почти целый месяц.

"Турнир сложный и длинный - это правда. Но с другой стороны, он один из самых статусных, и было бы неправильно определять победителя Кубка мира всего за одну неделю. Мы все время пересматриваем форматы. С другой стороны, мы видим, что интерес к турниру не спадает. Поэтому в том, что турнир длительный есть и положительные моменты. Мы постоянно стараемся идти в ногу со временем и считаем, что данный формат пока не требует изменений", - добавил Сутовский.

Эмиль Сутовский подчеркнул, что сам он родом из Баку, и каждый приезд на родину для него является праздником.

"У меня до сих пор здесь много друзей и я поддерживаю связь с молодыми шахматистами. Я несколько лет тренировал команду "Одлар Юрду", поэтому Баку для меня родной город. Я даже зарубежным гостям могу устраивать экскурсии по городу, чему несказанно рад. До сих пор помню и хорошо знаю центр города", - заключил он.

Напомним, что в стартовом списке Кубка мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку 206 шахматистов в открытой секции и 103 - в женской. В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводится уже во второй раз. Впервые на турнир претендентов и турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций.

Игры Кубка мира ФИДЕ-2023 транслируются на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках. Турнир продолжится до 25 августа. Призовой фонд Кубка установлен в размере 2,5 млн долл. США.

Кубок мира по шахматам проходит в Marriott Boulevard в Баку.