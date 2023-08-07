Тай-брейк азербайджанских шахматистов на Кубке мира в Баку

Сегодня, 7 августа, на Кубке мира по шахматам в Баку проходит тай-брейк третьего раунда, сообщает в понедельник Day.Az.

В тай-брейке принимают участие три азербайджанских шахматиста - Теймур Раджабов, Рауф Мамедов и Ниджат Абасов, которые по результатам двух классических партий третьего раунда, проведенных ранее, сыграли со своими соперниками вничью.

Соперником Теймура Раджабова в 1/32 финала Кубка мира среди мужчин является Хайме Сантос Латаса (Испания), Рауфа Мамедова - Ян Непомнящий (ФИДЕ), а Ниджата Абасова - Аниш Гири (Нидерланды).

Напомним, что в стартовый список Кубка мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку вошли 206 шахматистов в открытой секции и 103 - в женской. В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводится уже во второй раз. Впервые на турнир претендентов и турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций.

Игры Кубка мира ФИДЕ-2023 транслируются на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках. Турнир продолжится до 25 августа. Призовой фонд Кубка установлен в размере 2,5 млн долл. США.

Кубок мира по шахматам проходит в Marriott Boulevard в Баку.