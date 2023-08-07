Я ошибся и в результате проиграл.

Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az, сказал азербайджанский шахматист Абдулла Гадимбейли в интервью официальному сайту Кубка мира по шахматам.

По словам чемпиона мира среди юниоров Абдуллы Гадимбейли, конкуренция на Кубке мира по шахматам в Баку очень сильная.

"Среди шахматистов, прошедших в третий раунд, у меня был самый низкий рейтинг. В первом раунде я обыграл Шамсиддина Вохидова (Узбекистан), затем испанца Давида Гихарро. После двух туров знал, что следующий будет сложнее. Во второй игре с американским шахматистом Рэем Робсоном я выбрал ошибочный вариант. Видимо, у меня мало опыта для такого турнира. Первую партию завершил вничью. Во второй встрече ситуация была равной, надо было играть на ничью, а потом попробовать свои силы на тай-брейке. Я рискнул и проиграл. Хотел выиграть ответный матч", - сказал азербайджанский шахматист.

Абдулла Гадимбейли рассказал о том, как проходил подготовительный процесс к Кубку мира, подчеркнув, что готовился к соревнованиям с гроссмейстером Ниджатом Абасовым.

"В целом моим основным тренером является Джахангир Агарагимов. Но на этот турнир я готовился с Ниджатом Абасовым. Именно благодаря советам Ниджата я успешно прошел два раунда. В то же время Исмаил Шахалиев регулярно помогает мне в качестве тренера", - добавил он.

Гадимбейли выразил сожаление по поводу того, что член национальной сборной Шахрияр Мамедъяров рано покинул турнир.

"Испытал большое сожаление. Шахрияр был одним из фаворитов Кубка мира. Перед соревнованиями я думал, что Мамедъяров как минимум пройдет в полуфинал. Но в шахматах возможен любой результат", - заключил он.

Напомним, что в стартовый список Кубка мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку вошли 206 шахматистов в открытой секции и 103 - в женской. В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводится уже во второй раз. Впервые на турнир претендентов и турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций.

Игры Кубка мира ФИДЕ-2023 транслируются на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках. Турнир продолжится до 25 августа. Призовой фонд Кубка установлен в размере 2,5 млн долл. США.

Кубок мира по шахматам проходит в Marriott Boulevard в Баку.