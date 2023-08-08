Неймар намерен покинуть "ПСЖ"

Бразильский форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар планирует покинуть футбольный клуб и вернуться в "Барселону", передает Day.Az.

Согласно информации, Неймар уже известил президента "ПСЖ" Нассера Аль-Хелаифи о своем желании покинуть команду до окончания летнего трансферного периода. Принятое решение бразильский футболист обсудил с семьей и своим агентом Пини Захави.

Сообщается, что события мая, связанные с акцией протеста ультрас возле его дома, серьезно повлияли на решение Неймара. Ему не хватает ощущения защищенности, которое он испытывал, играя за "Барселону".

Неймар выступал за "Барселону" в период с 2013 по 2017 годы, где он впервые играл за клуб за пределами своей родины. С 2017 года он выступает за "ПСЖ", где смог завоевать пять чемпионских титулов во Франции.