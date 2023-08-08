Фанаты Месси устроили драку во время матча

Фанаты нападающего "Интер Майами" Лионеля Месси устроили драку во время матча 1/8 финала Кубка Лиг MLS + MX с "Далласом". Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как утверждает источник, во время серии пенальти четверо болельщиков, в том числе один мужчина в футболке Месси, и девушка устроили драку на трибунах стадиона. Девушка пыталась разнять устроивших потасовку, но человек в форме аргентинца продолжал наносить удары. Его зажали в ловушку, однако он смог выбраться и опрокинуть своего оппонента. В результате драки полиция задержала одного человека.

Месси этим летом сменил свой клуб. После двух лет в "Пари Сен-Жермен" игрок решил покорить МЛС. Он подписал контракт с "Интер Майами" и дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. До перехода в клуб из США Месси отправляли в чемпионат Саудовской Аравии, где готовы были предложить более высокую зарплату.

В своем четвертом матче в составе "Интер Майами" Лионель Месси в 1/8 финала Кубка лиг против "Далласа" отметился дублем. Во втором матче он оформил хет-трик всего за 58 минут. В ночь на 26 июля аргентинец отметился дублем в игре с "Атлантой Юнайтед" всего за 22 минуты.