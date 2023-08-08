Фанат греческого "АЕК"а погиб при нападении хулиганов из Хорватии

Массовая драка между болельщиками греческого АЕК и загребского "Динамо" произошла в районе Неа-Филадельфия в Афинах, один человек погиб и восемь ранены.

Как передает Day.Az, болельщики "Динамо Загреб" оказались в Греции, несмотря на запрет УЕФА на их присутствие на матче против АЕК.

Согласно информации, группа из 150-200 болельщиков "Динамо" прибыла в Грецию на машинах.

"Один погибший болельщик АЕК и восемь раненых - трагические свидетельства кровавых инцидентов, учиненных прошлой ночью хулиганами "Динамо Загреб" в Неа-Филадельфии. 22-летний болельщик получил множественные ножевые ранения, в результате чего скончался. Ранены еще четверо греков и четверо хорватов. Среди пострадавших есть и несовершеннолетний с раной головы в результате удара камнем", - говорится в сообщении.

Полиция задержала 96 человек, 88 из них находятся в главном управлении полиции Аттики. Восемь раненых остаются в больнице.

"Среди арестованных - 82 хорвата, один австриец, один босниец, один албанец, один немец и два грека", - отмечается в сообщении.

Многие витрины магазинов и автомобили были повреждены, хорваты жгли урны и ветки возле парковки, разбили лобовые стекла автомобилей.