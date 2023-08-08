https://news.day.az/sport/1587825.html Сколько спортсменов сборной Азербайджана по плаванию примут участие в Играх стран СНГ?
Сколько спортсменов сборной Азербайджана по плаванию примут участие в Играх стран СНГ?
В Играх стран СНГ, которые проходят в Республике Беларусь, примут участие 5 членов юношеской сборной Азербайджана по плаванию.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал генеральный секретарь Федерации плавания Азербайджана Фахри Гасанов.
По его словам, Азербайджан в дисциплине по плаванию на этих соревнованиях будут представлять Тамилла Алиева, Анастасия Поворокина, Саид Гамидов, Тимур Бекер и Орхан Алиев.
Команда примет участие в соревнованиях под руководством тренеров Нурали Мамедова и Эльвина Гусейнова.
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