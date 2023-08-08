https://news.day.az/sport/1587891.html Изменено время проведения двух матчей азербайджанской премьер-лиги
Изменено время проведения двух матчей азербайджанской премьер-лиги
Изменено время проведения двух матчей II тура азербайджанской премьер-лиги.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на информацию Профессиональной футбольной лиги, матч "Араз Нахчыван" - "Габала", назначенный на 12 августа, начнется в 18:30, а встреча "Зиря" - "Кяпяз" - в 21:00.
Отмечается, что изменение связано с организационными вопросами.
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