Президент организации по смешанным единоборствам Rizin Нобуюки Сакакибара поделился ожиданиями от проведения турнира в ноябре этого года в Баку, передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com.

"Все взволнованы. Я надеюсь, что предстоящий турнир в Баку сможет стать мостом между Японией и Азербайджаном.

Титульным поединком может быть бой с участием Тофика Мусаева. Я бы хотел пригласить спортсменов с каждой весовой категории со всего мира и устроить поединки против азербайджанских бойцов", - сказал Сакакибара.

