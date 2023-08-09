https://news.day.az/sport/1587913.html Титульным поединком может быть бой с участием Тофика Мусаева - президент Rizin
Титульным поединком может быть бой с участием Тофика Мусаева. Я бы хотел пригласить спортсменов с каждой весовой категории со всего мира и устроить поединки против азербайджанских бойцов", - сказал Сакакибара.
Титульным поединком может быть бой с участием Тофика Мусаева - президент Rizin
Президент организации по смешанным единоборствам Rizin Нобуюки Сакакибара поделился ожиданиями от проведения турнира в ноябре этого года в Баку, передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com.
"Все взволнованы. Я надеюсь, что предстоящий турнир в Баку сможет стать мостом между Японией и Азербайджаном.
Титульным поединком может быть бой с участием Тофика Мусаева. Я бы хотел пригласить спортсменов с каждой весовой категории со всего мира и устроить поединки против азербайджанских бойцов", - сказал Сакакибара.
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