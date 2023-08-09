Объявлен состав "Бешикташа" на матче с "Нефтчи" в Баку

Объявлен состав команды турецкого клуба "Бешикташ", которая встретится с "Нефтчи" в третьем квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает в среду Day.Az, в состав команды, которая сегодня отправится в Азербайджан, вошли 23 игрока.

Состав команды следующий:

Вратари: 1. Эрсин Дестаноглу, 34. Мерт Гюнок, 97. Утку Ювакуран.

Защитники: 3. Франсиско Монтеро, 4. Онур Булут, 6. Омар Коли, 12. Даниэль Эмерти, 24. Валентин Розье, 77. Умут Мераш.

Полузащитники: 8. Салих Учан, 17. Керем Кескин, 19. Амир Гаджиахметович, 20. Неджип Уйсал, 21. Демир Тыкназ, 23. Картал Йылмаз, 41. Огузхан Акгюн, 71. Джин Онана, 83. Гедсон Фернандеш, 99. Эмреджан Булут.

Нападающие: 7. Анте Ребич, 10. Венсан Абубакар, 40. Джексон Мулека, 90. Семих Кылычсой.

Отметим, что первая встреча бакинского клуба с "Бешикташем" пройдет 10 августа на "Bakcell Arena". Матч начнется в 21: 00.

Ответная встреча пройдет 17 августа. Матч, который пройдет в стамбульском "Бешикташ парк", начнется в 21:00 по бакинскому времени.