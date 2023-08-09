Объявлен состав "Бешикташа" на матче с "Нефтчи" в Баку
Объявлен состав команды турецкого клуба "Бешикташ", которая встретится с "Нефтчи" в третьем квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА.
Как сообщает в среду Day.Az, в состав команды, которая сегодня отправится в Азербайджан, вошли 23 игрока.
Состав команды следующий:
Вратари: 1. Эрсин Дестаноглу, 34. Мерт Гюнок, 97. Утку Ювакуран.
Защитники: 3. Франсиско Монтеро, 4. Онур Булут, 6. Омар Коли, 12. Даниэль Эмерти, 24. Валентин Розье, 77. Умут Мераш.
Полузащитники: 8. Салих Учан, 17. Керем Кескин, 19. Амир Гаджиахметович, 20. Неджип Уйсал, 21. Демир Тыкназ, 23. Картал Йылмаз, 41. Огузхан Акгюн, 71. Джин Онана, 83. Гедсон Фернандеш, 99. Эмреджан Булут.
Нападающие: 7. Анте Ребич, 10. Венсан Абубакар, 40. Джексон Мулека, 90. Семих Кылычсой.
Отметим, что первая встреча бакинского клуба с "Бешикташем" пройдет 10 августа на "Bakcell Arena". Матч начнется в 21: 00.
Ответная встреча пройдет 17 августа. Матч, который пройдет в стамбульском "Бешикташ парк", начнется в 21:00 по бакинскому времени.
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