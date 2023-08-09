https://news.day.az/sport/1588114.html Азербайджанский тяжелоатлет поднялся на высшую ступень пьедестала на II Играх стран СНГ - ФОТО
Азербайджанский тяжелоатлет поднялся на высшую ступень пьедестала на II Играх стран СНГ - ФОТО
Азербайджанский тяжелоатлет Дадаш Дадашбейли стал победителем II Игр стран СНГ, которые сейчас проходят в Беларуси.
Как сообщает в среду Day.Az, спортсмен, выступающий в весовой категории до 109 кг, завоевал золотую медаль с общим результатом 393 кг (177 + 216).
Выступающий в этом же весе азербайджанский спортсмен Али Шюкюрлю занял 5-е место с результатом 300 кг (130+170).
Отметим, что на соревнованиях по тяжелой атлетике в рамках II Игр стран СНГ, которые проходят в городе Гродно, выступают более 150 спортсменов.
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