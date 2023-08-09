Победивший армянского спортсмена Чингиз Аллязов вернулся на родину

Победитель мирового гран-при "ONE Championship" по кикбоксингу и абсолютный чемпион в легком весе, представляющий Азербайджан и Беларусь, а также одержавший очередную победу в "One Fight Night 13" Чингиз Аллязов вернулся на родину.

Как сообщает Day.Az, спортсмена встретили в Международном аэропорту Гейдар Алиев представители спортивной общественности, болельщики и представители СМИ.

Тридцатилетний боец победил армянина Марата Григоряна на соревновании в столице Таиланда, Бангкоке. Аллязов был объявлен победителем по окончании 5-раундного боя.

Отметим, что Чингиз Аллязов в январе 2023 года стал чемпионом по версии самой известной в мире организации по кикбоксингу "One Championship". В рамках турнира ONE Fight Night-6 он одержал победу над бывшим чемпионом в полутяжелом весе, тайским бойцом Супербоном Сингхом.