Азербайджанский шахматист Ниджат Абасов сыграл вничью в первой партии 4 раунда Кубка мира в Баку

Азербайджанский шахматист Ниджат Абасов сыграл вничью в первой партии четвертого раунда Кубка мира в Баку, сообщает в среду Day.Az.

9 августа на Кубке мира по шахматам в Баку проходит четвертый раунд (1/16 финала среди мужчин, 1/8 среди женщин). В четвертом раунде соперником Ниджата Абасова является Петр Свидлер (ФИДЕ).

В первой классической партии четвертого раунда азербайджанский шахматист играл черными фигурами, а во второй завтра сыграет белыми.

Напомним, что в стартовый список Кубка мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку вошли 206 шахматистов в открытой секции и 103 - в женской. В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводится уже во второй раз. Впервые на турнир претендентов и турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций.

Игры Кубка мира ФИДЕ-2023 транслируются на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках. Турнир продолжится до 25 августа. Призовой фонд Кубка установлен в размере 2,5 млн долларов США.

Кубок мира по шахматам проходит в Marriott Boulevard в Баку.