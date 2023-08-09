Азербайджан всегда занимал видное место в шахматной иерархии, очень много побед и на европейском уровне, и на олимпиадах и других турнирах.

Об этом в кулуарах Кубка мира по шахматам в Баку сказал в среду Trend бельгийский гроссмейстер, тренер по шахматам Владимир Чучелов, который в 2014 году был признан Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) лучшим тренером года, передает Day.Az.

"Шахрияр Мамедъяров, Теймур Раджабов - это такие известные игроки, которые не нуждаются ни в каких дополнительных комплиментах. Насколько я понимаю, в Азербайджане ведется работа с молодыми игроками, будем следить за новыми именами. Но в шахматах это всегда медленный процесс и занимает много времени. Я совершенно убежден, что Азербайджан всегда будет занимать видное место в шахматах", - сказал он.

По словам Владимира Чучелова, турнир, как обычно, проходит напряженно, все в борьбе.

"Много фаворитов уже покинуло турнир, и тут будет до последнего момента все непонятно. Для Кубка мира это характерно, потому что здесь всего две классические партии, потом все идет на рапиды и блиц, всё может произойти... И потом практически все игроки, которые принимают участие в Кубке мира, это довольно сильные шахматисты, много молодых игроков, может они еще не такие известные, но на короткой дистанции главное значение имеет то, в какой они форме", - добавил он.

Напомним, что в стартовый список Кубка мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку вошли 206 шахматистов в открытой секции и 103 - в женской. В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводится уже во второй раз. Впервые на турнир претендентов и турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций.

Игры Кубка мира ФИДЕ-2023 транслируются на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках. Турнир продолжится до 25 августа. Призовой фонд Кубка установлен в размере 2,5 млн долларов США.

Кубок мира по шахматам проходит в Marriott Boulevard в Баку.