Лучший бомбардир в истории сборной Англии перешел в «Баварию»

Нападающий сборной Англии Харри Кейн перешел из лондонского "Тоттенхэма" в мюнхенскую "Баварию". Об этом сообщается на сайте немецкого клуба, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Форвард подписал контракт с новой командой до июня 2027 года. За "Баварию" англичанин будет играть под девятым номером. О сумме трансфера не сообщается. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего игрока в 90 миллионов евро.

"Считаю, что сделал правильный шаг в своей карьере, счастлив находиться здесь. "Бавария" - один из лучших клубов мира", - заявил Кейн. Форвард забил 58 мячей в 84 матчах в составе сборной Англии и является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Кейн - воспитанник академии "Тоттенхэма". Он играл за лондонцев с 2011 года. За это время форвард забил 280 голов в 435 матчах во всех турнирах в составе "шпор".