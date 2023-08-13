Холанд рассказал о конфликте с Гвардиолой

Норвежский форвард английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд рассказал о ссоре с наставником команды Хосепой Гвардиолой во время матча первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Бернли", передает Sky Sports, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ссора с Гвардиолой произошла, когда Бернарду не отдал мне пас. Тренер был немного зол из-за моих просьб о пасе. Работать с Пепом одно удовольствие. Не знаю, есть ли кто-то лучше него для молодого футболиста", - сказал Холанд.

11 августа "Сити" стартовал с победы над "Бернли" в новом сезоне АПЛ. Встреча завершилась со счетом 3:0. Голами отметились Эрлинг Холанд (дубль) и Родри. Капитан команды Кевин Де Брейне получил травму перед перерывом и был заменен.

В сезоне-2022/23 "Манчестер Сити" оформил так называемый требл - "горожане" выиграли сразу три трофея. Они стали победителями АПЛ, завоевали Кубок Англии, а также выиграли футбольную Лигу чемпионов.