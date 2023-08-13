Бренд Nike выпустил рекламу с топовыми спортсменами планеты

Спортивный бренд Nike выпустил рекламную кампанию в честь 10-летия инновационной технологии Tech Fleece с лучшими спортсменами современности. Об этом пишет Hypebeast, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В кампании Nike позировали норвежский футболист Эрлинг Холанд, британский футболист Фил Фоден, испанский теннисист Карлос Алькарас, японская теннисистка Наоми Осака и другие известные спортсмены.

В рекламе звезды спорта занимались непривычными для себя делами, к примеру, Алькарас подавал на ужин теннисные мячи, а другие проводили совещания в офисе и гладили одежду.

Кампания Don't Sweat the Tech-nique рекламирует осеннюю коллекцию одежды, выполненную из переработанных материалов.

В августе Nike выпустит особые кроссовки к 45-летию баскетболиста Коби Брайанта. Компания Nike занимает 18% рынка кроссовок и является лидером в этой категории.

Бренд был основан 25 января 1964 года Филом Найтом и изначально назывался Blue Ribbon Sports. Бренд получил название Nike в 1978 году. Сейчас компания продает товары под брендом Nike и марками Nike Golf, Nike Pro, Nike +, Air Jordan, Nike Blazers, Air Force 1, Nike Dunk, Air Max, Foamposite, Nike Skateboarding, Nike CR7, Hurley International и Converse.