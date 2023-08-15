https://news.day.az/sport/1589457.html Азербайджанский судья-инспектор назначен на матч Грузия – Армения
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, он будет судьей-инспектором матча элитного раунда ЧМ-2024 по футзалу между сборными Грузии и Армении, который пройдет 15 сентября в Тбилиси.
Азербайджанский судья-инспектор назначен на матч Грузия – Армения
Азербайджанский судья-инспектор международной категории Эльчин Самедли получил новое назначение.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, он будет судьей-инспектором матча элитного раунда ЧМ-2024 по футзалу между сборными Грузии и Армении, который пройдет 15 сентября в Тбилиси.
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