Азербайджанский судья-инспектор назначен на матч Грузия – Армения

Азербайджанский судья-инспектор международной категории Эльчин Самедли получил новое назначение.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, он будет судьей-инспектором матча элитного раунда ЧМ-2024 по футзалу между сборными Грузии и Армении, который пройдет 15 сентября в Тбилиси.

