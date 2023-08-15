«Челси» совершил рекордный трансфер в истории АПЛ

Лондонский "Челси" на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо. Контракт с игроком рассчитан на восемь лет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я так счастлив присоединиться к "Челси"! Я так рад быть здесь, в этом большом клубе, и мне не пришлось дважды думать, когда мне позвонили из "Челси", я просто знал, что хочу подписать контракт с этим клубом. Это сбывшаяся мечта быть здесь, и я не могу дождаться, чтобы начать работать с командой", - сказал футболист после подписания контракта.

Сумма трансфера стала рекордной для английского футбола и составила €133,5 млн. Перед переходом в "Челси" Кайседо, по сообщениям СМИ, был близок к трансферу в "Ливерпуль".

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Кайседо провел 37 матчей, отметившись одним забитым мячом. Полузащитник в 2022 году в составе сборной Эквадора принимал участие в чемпионате мира. Его команда не смогла выйти из группы.

Новый владелец команды Тодд Боули потратил несколько сотен миллионов на покупку игроков, став самым тратящим клубом лиги в зимнее трансферное окно, и дважды сменил тренера после того, как купил команду у российского бизнесмена Романа Абрамовича.