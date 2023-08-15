Манчини объяснил, почему ушел из сборной Италии

Бывший главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини заявил, что подал в отставку из-за конфликта с президентом Федерации футбола Италии Габриэлем Гравиной. Его слова передает La Repubblica, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я пытался донести до Гравины, что мне нужна спокойная рабочая обстановка. Он не смог это гарантировать, в результате я подал в отставку. Это мой личный выбор.

Гравина целый год пытался изменить состав тренерского штаба. Я дал ему понять, что он может привести несколько новых специалистов, но не может убрать людей, с которыми я работаю и с которыми сборная Италии выиграла чемпионат Европы - 2020. Во всяком случае решение о замене сотрудников принимаю я.

За поcледнее время мы неcколько раз не cошлиcь c ним во взглядах. Но зачем вмешиватьcя в кадровые вопроcы? У одного из моих cпециалиcтов как раз закончилcя контракт, и он (Гравина) на этом cыграл. Я мог бы, конечно, дейcтвовать жеcтче, но я думал, что он cам вcе понимает.

Если бы Гравина хотел, он удержал бы меня. Мне хватило бы намека, чтобы остаться, но он не захотел", - рассказал специалист.

58-летний тренер разорвал контракт, который действовал до 2024 года. Под его руководством итальянская команда выиграла Евро-2020 и установила мировой рекорд - 37 игр подряд без проигрышей.

Манчини на протяжении одного сезона возглавлял петербургский "Зенит". Вместе с ним клуб занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2017/18.

За тренерскую карьеру Манчини становился чемпионом Англии с "Манчестер Сити", обладателем Кубка Италии с "Фиорентиной" и обладателем Кубка Турции, возглавляя "Галатасарай".