Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) обращаются к руководству чемпионата Англии с жалобами на огромные траты лондонского "Челси" на трансферы. Об этом сообщает The Athletic, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как утверждает источник, клубы АПЛ не верят в то, что траты "Челси" соответствуют регламенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о финансовом фэйр-плей. Среди команд растет недоверие к лондонцам.

14 августа "Челси" объявил о подписании контракта с полузащитником "Брайтона" Мойсесом Кайседо. Этот переход стал рекордным за всю историю АПЛ. Чтобы обойти правила фэйр-плей, лондонцы в последние годы заключают многолетние контракты со своими новичками. Соглашение с Кайседо не стало исключением, оно подписано сроком на восемь лет. Сумма трансфера составила €133,5 млн.

Новый владелец команды Тодд Боули потратил несколько сотен миллионов на покупку игроков, став самым тратящим клубом лиги в зимнее трансферное окно, и дважды сменил тренера после того, как купил команду у российского бизнесмена Романа Абрамовича.