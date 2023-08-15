Всегда симпатизировал азербайджанскому шахматисту Ниджату Абасову

То, что азербайджанский шахматист Ниджат Абасов вышел в четвертьфинал Кубка мира - это замечательно. К тому же он играл с сильными соперниками. Признаюсь, я вообще ему всегда симпатизировал.

Об этом в кулуарах Кубка мира по шахматам в Баку сказал во вторник Trend проживающий в США почетный гость турнира, тренер по шахматам, международный арбитр Борис Постовский, чье имя включено в "Золотую книгу" ФИДЕ, передает Day.Az.

По мнению Бориса Постовского, Кубок мира - самый интересный турнир во всем календаре.

"Такое количество партий, из них всегда можно найти очень много боевых, и здесь это не исключение. На Кубке важен еще и тот момент, что у шахматистов, которые ранее себя не проявили, или сделали это недостаточно хорошо, здесь такие возможности есть. Поэтому турнир прекрасный, интересный. На Кубке мира люди играют с открытым забралом, все, что у них есть - они готовы показать, откладывать некуда...Турнир в Баку, на мой взгляд, совершенно блестяще организован, созданы все условия", - отметил он.

Борис Постовский подчеркнул, что на Кубке мира в Баку особое внимание следует обратить на фантастическую игру шахматистов, представляющих Индию.

"Кто-то из них, безусловно, и скорее всего, один или двое по итогам турнира попадут на турнир претендентов. Станет ли кто-то из них победителем? Поле большое, тут трудно, хотя определенные шансы есть. Они играют блестяще, вообще сборная Индии на ближайшее время видится сильнейшей среди всех остальных команд", - сказал Постовский.

Напомним, что в стартовый список Кубка мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку вошли 206 шахматистов в открытой секции и 103 - в женской. В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводится уже во второй раз. Впервые на турнир претендентов и турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций.

Игры Кубка мира ФИДЕ-2023 транслируются на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках. Турнир продолжится до 25 августа. Призовой фонд Кубка установлен в размере 2,5 млн долларов США.

Кубок мира по шахматам проходит в Marriott Boulevard в Баку.