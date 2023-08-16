Посетителя ресторана избили за попытку сделать фото Месси

Охрана избила посетителя ресторана в Майами, в котором с семьями ужинали футболисты "Интер Майами" Лионель Месси с женой, Серхио Бускетс, Жорди Альба и один из владельцев американского клуба Дэвид Бекхэм с женой Викторией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, секьюрити посчитали, что мужчина пытался сфотографировать Месси. Пострадавший рассказал, что на него набросились, выгнали его из ресторана и ударили по лицу. "Только потому, что мой друг хотел сфотографироваться со своей женой, Месси. Это была семейная посиделка", - подчеркнул он.