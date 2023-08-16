Почему «Реал» может отказаться от Мбаппе

Мадридский "Реал" откажется от идеи подписать нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, если тот продлит контракт с клубом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Marca.

Как сообщает источник, в случае подписания форвардом нового соглашения с "ПСЖ" испанцы примут окончательное решение оставить попытки договориться с ним. Однако отмечается, что в будущем этот трансфер возможен.

В мае прошлого года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с "ПСЖ", действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже подписал соглашение с мадридским "Реалом". В итоге громкий переход в испанский клуб не состоялся.

В минувшем сезоне "ПСЖ" стал победителем французской Лиги 1, набрав 86 очков в 38 турах. Мбаппе принял участие в 34 матчах, в которых сумел 29 раз отличиться и сделать пять голевых передач.

21 июля руководство "ПСЖ" исключило нападающего Мбаппе из заявки на предсезонное турне по Японии. Также форвард пропустил первый матч нового сезона Лиги 1 против "Лорьяна".