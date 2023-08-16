Гол Месси позволил «Интер Майами» выйти в финал Кубка лиг

16 августа "Интер Майами" на выезде встречался с "Филадельфией Юнион" в полуфинале Кубка лиг. Игра завершилась победой команды Лионеля Месси со счетом 4:1. В финале "Интер" сыграет с победителем пары "Монтеррей" - "Нэшвилл", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Счет в матче был открыт уже на третьей минуте. Отличился Хосеф Мартинес с передачи украинского защитника Сергея Кривцова. Через 17 минут Лионель Месси увеличил преимущество своей команды. Стоит отметить, что для аргентинца этот матч стал шестым подряд, в котором ему удалось отличиться. В добавленное к первому тайму время Жорди Альба сделал счет разгромным, забив свой дебютный мяч за "Интер".

За 15 минут до окончания встречи Алехандро Бедойя отыграл один мяч. На 84-й минуте Давид Руис снова довел преимущество своей команды до трех мячей.

Месси летом 2023 года сменил свой клуб. После двух лет в "Пари Сен-Жермен" игрок решил покорить МЛС. Он подписал контракт с "Интер Майами" и дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. До перехода в клуб из США Месси отправляли в чемпионат Саудовской Аравии, где готовы были предложить более высокую зарплату.

В дебютном матче Месси забил гол в добавленное время и принес команде победу над "Крус Асуль".