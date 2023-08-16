Неймар прокомментировал переход в «Аль-Хиляль»

Бразильский нападающий Неймар прокомментировал переход из "Пари Сен-Жермен" в саудовский "Аль-Хиляль". Команда приводит его слова в Х (Twitter), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я хочу написать новую историю, а чемпионат Саудовской Аравии обладает огромной энергией, качественными игроками и в данный момент находится в стадии активного роста", - рассказал форвард. Он выразил уверенность в том, что сделал правильный выбор, совершив этот переход.

О трансфере Неймара в "Аль-Хиляль" было объявлено 15 августа. Финансовые подробности сделки не разглашаются. По информации RMC Sport, ПСЖ продал нападающего за 90 миллионов евро без учета бонусов.

За ПСЖ Неймар выступал с лета 2017 года. Он перешел в клуб за рекордные на тот момент 222 миллиона евро. С 2013 по 2017 год он защищал цвета "Барселоны".