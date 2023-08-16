В Баку проходит вторая партия 6 раунда Кубка мира по шахматам

На Кубке мира по шахматам в Баку проходит вторая классическая партия шестого раунда (1/4 финала среди мужчин, 1/2 финала среди женщин), сообщает в среду Day.Az.

Соперником азербайджанского шахматиста Ниджата Абасова в 1/4 финала является Сантош Гуджрати Видит (Индия). Первую партию шестого раунда азербайджанский шахматист сыграл вничью, он играл черными фигурами. Ответную партию Абасов играет белыми фигурами.

В 1/4 финала Кубка мира среди мужчин участвуют:

Магнус Карлсен (Норвегия) - Гукеш Доммараджу (Индия);

Арджун Эригайси (Индия) - Рамешбабу Прагнанандха (Индия).

Фабиано Каруана (США) - Леньер Домингес Перес (США);

Ниджат Абасов (Азербайджан) - Сантош Гуджрати Видит (Индия);

В 1/2 финала Кубка мира среди женщин участвуют:

Нургюль Салимова (Болгария) - Анна Музычук (Украина);

Александра Горячкина (ФИДЕ) - Тань Чжунъи (Китай).

Напомним, что в стартовый список Кубка мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку вошли 206 шахматистов в открытой секции и 103 - в женской. В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводится уже во второй раз. Впервые на турнир претендентов и турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций.

Игры Кубка мира ФИДЕ-2023 транслируются на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках. Турнир продолжится до 25 августа. Призовой фонд Кубка установлен в размере 2,5 млн долларов США.

Кубок мира по шахматам проходит в Marriott Boulevard в Баку.