Месси вошел в тройку лучших бомбардиров в истории «Интер Майами»

Аргентинский нападающий Лионель Месси забил гол за "Интер Майами" в матче полуфинала Кубка лиг с "Филадельфией", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Звездный форвард забил уже девять мячей за новый клуб. Для этого ему потребовалось шесть матчей. Таким образом, Месси вошел в топ-3 лучших бомбардиров в истории "Интер Майами". На втором месте располагается забивший 16 мячей Леонардо Кампанья. Возглавляет топ Гонсало Игуаин (29 мячей).

Игра с "Филадельфией" завершилась победой команды Лионеля Месси со счетом 4:1. В финале "Интер" сыграет с победителем пары "Монтеррей" - "Нэшвилл". Отметим, что Лионель забивает в каждом матче с момента дебюта за новую команду.

Месси летом 2023 года сменил свой клуб. После двух лет в "Пари Сен-Жермен" игрок решил покорить МЛС. Он подписал контракт с "Интер Майами" и дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. До перехода в клуб из США Месси отправляли в чемпионат Саудовской Аравии, где готовы были предложить более высокую зарплату.