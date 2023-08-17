Азербайджанский паратаэквондист за 4 секунды вырвал победу в финале ЕВРО

В Роттердаме (Нидерланды) проходит чемпионат Европы по паратаэквондо.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальный параолимпийский комитет, в третий день ЕВРО азербайджанский спортсмен Абульфаз Абузарли (80 кг, K-44) завоевал золотую медаль. В драматичном финальном бое Абузарли, проигрывая за 4 секунды до финиша со счетом 5:9, сумел перевернуться ситуацию в свою пользу и выиграл 10:9.

На данный момент, в активе Азербайджана пять медалей (2-1-2).

