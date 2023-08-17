https://news.day.az/sport/1590119.html «Карабах» проведет очередную игру в квалификации Лиги Европы
«Карабах» проведет очередную игру в квалификации Лиги Европы
Сегодня азербайджанский "Карабах" проведет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу.
Как сообщает Day.Az, подопечные Гурбана Гурбанова в Финляндии сыграют с местным клубом "ХИК".
Матч состоится на "Болт Арене" в 20:00 по бакинскому времени.
Представитель Азербайджана выиграл первую игру со счетом 2:1.
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