Неймар объяснил, почему переехал в Саудовскую Аравию

Экс-футболист испанской "Барселоны" и французского "Пари Сен-Жермен" Неймар похвалил Криштиану Роналду за то, что своим переходом в "Аль-Наср" в декабре 2022 года он привлек внимание к чемпионату Саудовской Аравии. Его слова передает ESPN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Все это начал Криштиану Роналду, хотя его называли сумасшедшим. Сегодня вы видите, как чемпионат Саудовской Аравии растет все больше и больше. Лига будет очень конкурентной, особенно после всех подписаний в летнее трансферное окно.

Конкуренция очень важна для меня, именно поэтому я сюда и перешел. Возможность встретиться с высококлассными футболистами из других команд волнует и заставляет меня играть еще лучше. И, конечно, матчи с Роналду, Бензема и Фирмино вызывают еще больше волнения", - сказал бразилец.

Презентация Неймара в качестве игрока "Аль-Хиляля" состоится 19 августа.

В минувшем сезоне Неймар провел в чемпионате Франции за "ПСЖ" 20 матчей, отметившись 13 забитыми мячами и 11 результативными передачами. Парижский клуб стал чемпионом Франции.

Также 31-летний форвард выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год. Это был первый для бразильца клуб вне пределов его родины.