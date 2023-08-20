В Лиге чемпионов УЕФА могут появиться клубы из Саудовской Аравии

Руководство Федерации футбола Саудовской Аравии может обратиться в УЕФА с просьбой получить приглашение для участия в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Corriere dello Sport, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, саудиты планируют участвовать в лучшем европейском клубном турнире в сезоне-2024/2025. Отмечается, что команда, которая победит в чемпионате Саудовской Аравии, может получить дополнительное место в ЛЧ.

С 2024 года в Лиге чемпионов будет действовать новый формат. Количество участников увеличится с 32 до 36. Вместо группового этапа будет единая лига.

Напомним, что клубы Саудовской Аравии массово подписывают звездных игроков, которые ранее выступали в ведущих европейских чемпионатах. В саудовской лиге уже играют Криштиану Роналду, Неймар, Карим Бензема, Садьо Мане, Малком и ряд других известных футболистов.