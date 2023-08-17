В «Барселоне» объяснили, почему не купили Неймара

Спортивный директор "Барселоны" Деку рассказал, почему каталонский клуб не подписал бразильского нападающего Неймара. Его слова передает Globo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Напомним, бразилец подписал контракт с саудовским "Аль-Хилялем".

"Все знают, что на данный момент, к сожалению, при нашем финансовом положении, подобное подписание было невозможно. Нужно было взаимопонимание с "ПСЖ" или соглашение с арабами, а этого не было. Ситуация, которую нельзя было решить из-за финансового положения клуба", - сказал Деку.

Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год. Это был первый для бразильца клуб вне пределов его родины. С 2017 года нападающий защищал цвета "ПСЖ", в составе которого выиграл пять чемпионств во Франции.

В минувшем сезоне Неймар провел в чемпионате Франции 20 матчей, отметившись 13 забитыми мячами и 11 результативными передачами. "ПСЖ" стал чемпионом Франции. В сезоне-2022/23 клуб дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступил мюнхенской "Баварии".