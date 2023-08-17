Футболист «Манчестер Сити» установил уникальное достижение
Хорватский полузащитник "Манчестер Сити" Матео Ковачич стал первым в истории, завоевавшим Суперкубок УЕФА с тремя разными клубами, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Встреча между "Сити" и "Севильей", прошедшая 16 августа на стадионе "Караискакис" в Пирее, закончилась победой англичан в серии 11-метровых ударов. Сам Ковачич реализовал свою попытку.
Хорват ранее выигрывал этот трофей дважды с мадридским "Реалом" (2016 и 2017), а также с лондонским "Челси" (2021).
Ковачич перешел в "Сити" летом 2023 года. Он подписал с "горожанами" четырехлетний контракт.
После матча с "Севильей" главный тренер "Ман Сити" Хосеп Гвардиола раскритиковал организаторов Английской премьер-лиги (АПЛ) за расписание второго тура.
Его подопечные сыграют матч второго тура чемпионата Англии 19 августа. Соперником будет "Ньюкасл", начало в 23.00 по бакинскому времени.
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