Футболист «Манчестер Сити» установил уникальное достижение

Хорватский полузащитник "Манчестер Сити" Матео Ковачич стал первым в истории, завоевавшим Суперкубок УЕФА с тремя разными клубами, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Встреча между "Сити" и "Севильей", прошедшая 16 августа на стадионе "Караискакис" в Пирее, закончилась победой англичан в серии 11-метровых ударов. Сам Ковачич реализовал свою попытку.

Хорват ранее выигрывал этот трофей дважды с мадридским "Реалом" (2016 и 2017), а также с лондонским "Челси" (2021).

Ковачич перешел в "Сити" летом 2023 года. Он подписал с "горожанами" четырехлетний контракт.

После матча с "Севильей" главный тренер "Ман Сити" Хосеп Гвардиола раскритиковал организаторов Английской премьер-лиги (АПЛ) за расписание второго тура.

Его подопечные сыграют матч второго тура чемпионата Англии 19 августа. Соперником будет "Ньюкасл", начало в 23.00 по бакинскому времени.