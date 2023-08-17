В матче "Карабах"-"ХИК" забит первый гол - ОБНОВЛЕНО 2 - ВИДЕО
20:48
Байрамов точно реализовал пенальти - 1:1.
20:10
Шахруддин грубо ошибается в передаче перед собой, финны перехватывают мяч и организуют атаку: две их попытки сначала смог отбить Мустафазаде, но третью уже не успел - 1:0.
20:00
Сегодня агдамский коллектив попытается решить вопрос участия в плей-офф ЛЕ гостевым матчем против ХИК.
Как передает Day.Az со ссылкой на Azerisport, в Баку команда Гурбана Гурбанова одержала победу, но преимущество в один мяч не позволяет излишне расслабляться.
В стартовом составе "скакунов" никаких сюрпризов нет, а вот гости решили с первых минут выпустить Сантери Хостику, который удачно вошел в игру в первом матче и записал себе в актив "ассист". Как бы там ни было, "Карабаху" важно не допускать еще ошибок и спокойно довершить начатое. Посмотрим, как все сложится.
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