В матче "Карабах"-"ХИК" забит первый гол

20:48

Байрамов точно реализовал пенальти - 1:1.

20:10

Шахруддин грубо ошибается в передаче перед собой, финны перехватывают мяч и организуют атаку: две их попытки сначала смог отбить Мустафазаде, но третью уже не успел - 1:0.

20:00

Сегодня агдамский коллектив попытается решить вопрос участия в плей-офф ЛЕ гостевым матчем против ХИК.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerisport, в Баку команда Гурбана Гурбанова одержала победу, но преимущество в один мяч не позволяет излишне расслабляться.

В стартовом составе "скакунов" никаких сюрпризов нет, а вот гости решили с первых минут выпустить Сантери Хостику, который удачно вошел в игру в первом матче и записал себе в актив "ассист". Как бы там ни было, "Карабаху" важно не допускать еще ошибок и спокойно довершить начатое. Посмотрим, как все сложится.