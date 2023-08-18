Просто невероятно! Мне дважды удалось отыграться на тай-бреке Кубка мира в Баку

Индийский шахматист Рамешбабу Праггнанандха, вышедший в полуфинал Кубка мира в Баку, рассказал о том, как ему удалось обыграть своего соотечественника Эрджуна Эригаиси в четвертьфинале, передает Day.Az со ссылкой на Idman.Biz.

İdman.biz сообщает, что исход матча решился на тай-бреке, где соперники отыграли семь партий, прежде чем Праггнанандха добился перевеса в свою пользу. "Первое, что мне надо сделать - это сильно выдохнуть. Наш тай-брек напоминал американские горки, мне дважды удалось отыграться, просто невероятная игра! В какой-то момент я просто сидел в комнате отдыха в перерывах между партиями, просчитывал варианты и в итоге смог победить. Против Аригаиси было трудно играть еще и потому, что мы являемся друзьями. Во время Кубка мира часто проводили время вместе, отдыхали, но в полуфинал должен был пройти кто-то один из нас", - рассказал Праггнанандха.

Примечательно, что он добился исторического достижения для индийских шахмат, став первым шахматистом этой страны, пробившимся в полуфинал Кубка мира.

В полуфинале Рамешбабу сыграет с Фабиано Каруаной из США, а азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов встретится с экс-чемпионом мира из Норвегии Магнусом Карлсеном.

Первые партии пройдут 19 августа.