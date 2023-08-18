Азербайджанские волейболистки погружаются в атмосферу чемпионата Европы

Сегодня для женской сборной Азербайджана по волейболу начинается чемпионат Европы. Несмотря на то, что официально он стартовал 15 августа, свой первый матч команда проведет на четвертый соревновательный день. В Дюссельдорфе, где проходят встречи группы С, ее ждет дебютная встреча против Чехии, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

По традиции последних лет волейбольный ЕВРО проходит в нескольких странах. Вот и на сей раз турнир разбит сразу на несколько локаций, его соорганизаторами являются Италия, Германия, Бельгия и Эстония. Все поединки группового этапа азербайджанские волейболистки отыграют в Дюссельдорфе в одной компании с Германией, Турцией, Швецией, Чехией и Грецией. Первые две сборные определенно являются фаворитами не только группы, но и всего первенства, однако у нашей сборной определенно есть шанс побороться за путевку в следующий круг. Ведь согласно регламенту, из каждой подгруппы дальше проходят по четыре участника. И начать реализацию задачи предстоит уже с ближайшего матча против Чехии.

Сборная отправилась на ЕВРО в сильнейшем составе. После нескольких лет перерыва в нее вернулась одна из лучших нападающих планеты Полина Рагимова. Безусловно, она добавит команде атакующей мощи и придаст дополнительной стройности действиям на переднем крае. Естественно, также многое будет зависеть от действий на блоке и приеме, особенно в матчах против соперников, играющих в скоростной волейбол. А наш ближайший соперник - Чехия - представляется одной из таких.

Сборная готовилась к чемпионату Европы под руководством турецкого наставника Атамана Гюнейлигиля, известного по работе в "Галатасарае". За несколько месяцев до начала турнира новое руководство национальной федерации во главе с президентом Шаином Багировым подписало контракт со специалистом, и он приступил к работе. Его оригинальный подход к тренировкам пришелся по душе практически всем игрокам, отмечавшим работу Гюнейлигиля.

Непосредственно в Дюссельдорф коллектив прибыл из Марибора, где проводил заключительный сбор. Определенно, команда находится в хорошем тонусе и рассчитывает уже с первого матча показать свою игру и биться за путевку в следующий круг.