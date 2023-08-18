Женщина может стать следующим тренером сборной Англии по футболу

Глава Футбольной ассоциации Англии (FA) Марк Буллингем в интервью ESPN заявил, что следующим наставником сборной Англии может стать Сарина Вигман, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вигман, в случае назначения, станет первым тренером-женщиной в истории в мужских профессиональных национальных сборных.

"Думаю ли я, что Сарина может работать где угодно? Да. Люди всегда говорят, что на этой должности должен быть лучший тренер-мужчина или англичанин. Но почему это не может быть женщина?

Я очень доволен ее работой и надеюсь, что она будет еще долго ее выполнять", - заявил Буллингем.

Вигман - тренер национальной женской сборной Англии по футболу. 20 августа сборная Англии встретится с Испанией в финале чемпионата мира 2023 года.