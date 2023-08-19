https://news.day.az/sport/1590711.html Азербайджанский дзюдоист на турнире Гран-при выиграл путевку в финал
Азербайджанский дзюдоист на турнире Гран-при выиграл путевку в финал
Азербайджанский дзюдоист Юсиф Ахмедов вышел в финал турнира Гран-при, проходящего в столице Хорватии Загребе.
Как сообщает Day.Az, спортсмен, выступающий в весовой категории 60 кг, в полуфинале встретился с французом Тео Фрарулем Хебраром.
Победивший соперника Ю.Ахмедов в решающем поединке встретится с представителем Украины Дилшотом Калматовым.
Отметим, что вышедшие сегодня на татами Лейла Алиева (48 кг), Гюльтадж Мамедалиева (52 кг), Назир Талыбов (60 кг), Керамат Гусейнов и Кямран Сулейманов (оба 66 кг) завершили соревнования без медалей.
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