Стала известна реакция «Реала» на ситуацию Мбаппе и «ПСЖ»

Мадридский "Реал" не верил, что сможет подписать французского нападающего парижского "ПСЖ" Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно 2023 года. Об этом заявил журналист Фредерик Эрмель, его слова приводит RMC Sport, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В "Реале" нет разочарования, потому что не было и надежд на трансфер. Даже когда Мбаппе был вне состава. Разговоры, которые я имел с руководством мадридцев, касались факта, что это история исключительно между Килианом и "ПСЖ", - заявил он.

Контракт Мбаппе с "ПСЖ" истекает в 2024 году. Форвард изначально отказался от продления контракта до 2025 года согласно пункту в контракте, что привело к его конфликту с руководством парижской команды.

21 июля руководство "ПСЖ" исключило нападающего Мбаппе из заявки на предсезонное турне по Японии. По сообщению издания L'Équipe, это произошло из-за того, что форвард подписал тайное соглашение о переходе в "Реал" следующим летом в статусе свободного агента.

24 июля издание Relovo сообщило, что Мбаппе отказался переходить из "ПСЖ" в саудовский "Аль-Хиляль", несмотря на то, что клубы уже договорились о трансфере. Форвард согласился весь следующий сезон провести в "ПСЖ" на скамейке запасных в качестве наказания за тайные переговоры, которые он вел с мадридским "Реалом".

13 августа известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Мбаппе вернулся к тренировкам с основным составом команды. Первый матч чемпионата Франции с "Лорьяном" Мбаппе пропустил.

В минувшем сезоне "ПСЖ" стал победителем французской Лиги 1, набрав 86 очков в 38 турах. Мбаппе принял участие в 34 матчах, в которых сумел 29 раз отличиться и сделать пять голевых передач.