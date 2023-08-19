Месси оценил уровень футбола в США

Аргентинский нападающий клуба "Интер Майами" Лионель Месси заявил, что американский футбол по своему уровню приближается к мексиканскому и заявил, что в Кубке Лиг все матчи были конкурентными и равными, нельзя было выделить фаворита. Слова форварда приводит ESPN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Думаю, что за последний год уровень футбола в США очень вырос. Это видно по результатам сборной в последнее время. У них была отличная команда на чемпионате мира. Очень конкурентоспособная. Справлялась с соперниками на своем пути. Они все ближе к уровню мексиканского футбола", - заявил Месси.

В ночь на 20 августа "Интер Майами" сыграет в финале Кубка лиг против "Нэшвилла".

Месси перешел из "Барселоны" в "ПСЖ" летом 2021 года. В летнее трансферное окно 2023 года аргентинец подписал контракт с "Интер Майами" на правах свободного агента и дебютировал за американский клуб, отличившись голом со штрафного в первом матче.

Форвард - семикратный обладатель "Золотого мяча", чемпион мира в составе сборной Аргентины, 10-кратный чемпион Испании, двукратный чемпион Франции, четырехкратный победитель Лиги чемпионов, трехкратный победитель клубного чемпионата мира.