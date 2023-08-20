Буффон назвал лучшего вратаря в истории футбола

Бывший голкипер туринского "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффон не считает, что он был лучшим вратарем в истории футбола. Его слова передает Football Tweet, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Благодарю людей, которые считают меня лучшим вратарем всех времен, но это не так. Они думают так, потому что я долго продержался. Но для меня лучший вратарь всех времен родом из Испании - Икер Касильяс играл за самый большой клуб Европы и выигрывал все как в клубе, так и за сборную", - сказал итальянец.

2 августа Буффон объявил о завершении профессиональной карьеры.

За сборную Италии он провел более 150 матчей и в 2006 году стал чемпионом мира. Буффон является рекордсменом по количеству игр в чемпионате Италии, а также по количеству минут в этом турнире без пропущенных голов.

Последним клубом голкипера стала итальянская "Парма", которая выступает во втором по значимости дивизионе страны. Всего в продолжительной карьере Буффона было три клуба. Это "Парма", где он делал первые профессиональные шаги, "Ювентус" и "Пари Сен-Жермен".

Голкипер является 10-кратным чемпионом Италии в составе "Ювентуса". Вместе с клубом он вылетал в Серию В и возвращался в элитный дивизион. Пять раз в составе туринской команды он выигрывал Кубок Италии. Буффон является обладателем Кубка УЕФА сезона-1997/98 ("Парма").

Касильяс является пятикратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем Лиги чемпионов, победителем чемпионата мира 2010 года и чемпионатов Европы 2008 и 2012 годов. Летом 2020 года испанец завершил карьеру из-за проблем с сердцем.